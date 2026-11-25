Los fuertes oleajes que se presentaron en los últimos días en el litoral de Tumbes ocasionaron daños en al menos 15 de los 62 establecimientos turísticos situados en el balneario de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar.

El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes, Wilmer Rigoberto Seminario Gonzales, confirmó los daños y detalló que los negocios perjudicados comprenden hoteles, restaurantes y otros establecimientos dedicados a brindar servicios turísticos.

El funcionario indicó que, debido a la intensidad del oleaje, las actividades turísticas en Zorritos tuvieron que paralizarse. Esta situación perjudicó los ingresos de los trabajadores y negocios de la zona, con pérdidas económicas estimadas en alrededor de medio millón de soles.

Seminario Gonzales señaló que representantes de la Marina de Guerra del Perú visitaron a los dueños de hoteles, restaurantes y otros negocios para orientarlos sobre los materiales adecuados que deben utilizar en las labores de contingencia, a fin de evitar riesgos para las playas y los bañistas. Sin embargo, expresó su preocupación porque algunos empresarios no estarían siguiendo estas recomendaciones.

El director de la Dircetur de Tumbes explicó que, años atrás, el mar retrocedió unos 400 metros, situación que fue aprovechada por varios empresarios para construir establecimientos turísticos en esa franja. Sin embargo, advirtió que no se tomó en cuenta que el océano podía recuperar su nivel habitual. Actualmente, el avance del mar ha ocasionado el colapso de varios locales y representa un peligro para los visitantes.

En el sector afectado se realizan trabajos con maquinaria pesada para instalar rocas que funcionen como barrera de contención. No obstante, el mar continúa erosionando el terreno y el agua ya alcanza las bases de varios establecimientos turísticos.

Según el aviso emitido por la Marina de Guerra del Perú, las condiciones de oleaje anómalo de fuerte intensidad se mantendrán hasta el domingo 29 de noviembre.