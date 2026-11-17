El río Tumbes soportó un incremento de su caudal hasta alcanzar los 1 399,36 metros cúbicos por segundo, por encima del umbral rojo de crecida.

Según el reporte hidrológico, el agua circuló sin desbordar el cauce, en un escenario distinto al registrado en anteriores ocasiones.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) atribuyó este resultado a los trabajos de limpieza y descolmatación realizados en puntos críticos del afluente. Estas intervenciones buscan mejorar su capacidad de conducción y permitir el tránsito de grandes volúmenes de agua durante la temporada de lluvias.

Uno de los sectores donde se evidenció el efecto de estas labores fue Polvadera. Allí, la borda construida en 2025 presentó erosión en algunos tramos por la fuerza del agua; sin embargo, no se produjo un desborde.

Los trabajos ejecutados en la zona del puente Francos contribuyeron a mejorar las condiciones para conducir el caudal.

En la región, la ANA registra 547 469,81 metros cúbicos de material descolmatado, cifra que representa el 50,02 % de las intervenciones programadas.