De acuerdo con el informe de control, el Hospital Regional de Tumbes no cuenta con pruebas rápidas para detectar el dengue ni con los reactivos necesarios. Además, se encontró un exceso de medicamentos con riesgo de vencimiento y la falta de plaquetas en el banco de sangre.

En el Centro de Salud CLAS Andrés Araujo Morán también se reportó la ausencia de pruebas rápidas y un stock insuficiente de medicamentos. El establecimiento tiene 3146 dosis de vacunas contra el dengue, pero solo el 18.4 % de la población objetivo recibió la primera dosis.

La Contraloría General de la República advirtió que 3 establecimientos de salud de Tumbes presentan deficiencias para atender un posible incremento de casos de dengue ante las lluvias previstas por el Fenómeno El Niño 2026-2027. (Foto: Cultura TV)

Por su parte, el Centro de Salud San Jacinto tampoco dispone de pruebas rápidas y presenta un abastecimiento insuficiente de medicamentos. La Contraloría identificó, además, que 180 dosis de vacunas permanecen sin rotación y que el depósito de medicamentos supera los 38 °C.

El informe también advierte problemas en la conservación de las vacunas en San Jacinto, debido a que la cadena de frío no cuenta con climatización ni con un grupo electrógeno. Estas condiciones podrían comprometer el almacenamiento adecuado de los productos médicos.

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A las deficiencias de abastecimiento se suman problemas en la infraestructura. Los establecimientos, que tienen entre 26 y más de 60 años de antigüedad, presentan filtraciones, canaletas deterioradas, drenajes obstruidos y conexiones eléctricas expuestas.

La Contraloría alertó que las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño podrían provocar inundaciones, daños en medicamentos y vacunas, además de favorecer la formación de criaderos del zancudo transmisor del dengue.

Los hallazgos corresponden al Informe de Visita de Control N.° 20076-2026-CG/SALUD-SVC, cuyo periodo de evaluación comprendió del 12 al 16 de octubre de 2026. La entidad comunicó estas situaciones al titular del Gobierno Regional de Tumbes para que adopte medidas preventivas y correctivas frente a un eventual Fenómeno El Niño Global 2026-2027.