Las intensas precipitaciones en la región de Tumbes han generado una emergencia por inundaciones y activación de quebradas, que ha ocasionado daños en viviendas, vías públicas y actividades económicas de distintas localidades.

En declaraciones a RPP, el alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón, informó que el agua ha alcanzado hasta un metro de altura en varias zonas pobladas de Zarumilla. Asimismo, indicó que los distritos de San Jacinto y Pampa de Hospital, en la provincia de Tumbes, también resultaron afectados por la activación de quebradas.

Antón Navarro precisó que el caudal del río Tumbes disminuyó durante las últimas horas. Explicó que, aunque el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó a las 5:00 a.m. un volumen de 1,021.33 m³/s en la estación El Tigre, lo que situó al afluente en umbral rojo por riesgo de desborde, posteriormente descendió a un rango de entre 650 y 700 m³/s, nivel que, según indicó, “no representa ningún peligro”.

No obstante, advirtió que el río comenzó a desbordarse hacia terrenos agrícolas de sectores como Plateros, Malval, en San Jacinto, Corrales y Pampa de Hospital.

En ese sentido, el alcalde sostuvo que “la crecida del río no solamente es por la lluvia que se produce en el Perú, sino que las represas que vienen del Ecuador son las que llenan el río” al liberar agua.

“Según los pronósticos, vamos a tener caudales por encima de 2,000 m³/s y esa es una preocupación muy grande en la población”, manifestó.

Sin embargo, señaló que distritos como Corrales, San Jacinto, Pampa de Hospital y San Juan de la Virgen, además de la provincia de Zarumilla, “tienen insignificantes recursos económicos para poder comprar combustible, hacer uso de maquinaria maquinaria pesada” y encauzar las aguas.

Ante esta situación, el alcalde provincial de Tumbes solicitó la intervención urgente de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para atender a las localidades afectadas por las lluvias e inundaciones.

“Al Poder Ejecutivo que, por favor, a través del organismo que estimen conveniente hagan la coordinación necesaria para ir en auxilio de estos distritos, de estos pobladores que están duramente afectados”, solicitó.

A esta problemática se suman los recortes presupuestales que afectan a los gobiernos locales y limitan aún más la capacidad de respuesta de las municipalidades ante la emergencia.

Según Antón, entre enero y julio la Municipalidad Provincial de Tumbes registró un recorte presupuestal de casi 15,3 millones de soles. Además, indicó que las fichas técnicas presentadas para los periodos 2024, 2025 y 2026 aún no han recibido financiamiento del Ejecutivo.

“Las municipalidades hemos sufrido recortes presupuestales, pero muy abruptos. Eso nos quita capacidad operativa”, manifestó.

Finalmente, pidió al Ejecutivo redistribuir los recursos públicos para atender las necesidades de los gobiernos locales.

“No todo tiene que ir a la ANA (Autoridad Nacional del Agua), que le distribuyan a los municipios distritales y provinciales para que puedan actuar”, agregó.