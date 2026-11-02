Las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) El Milagro y La Peña continúan operativas en Tumbes, pese a las intensas lluvias y el incremento del caudal del río Tumbes, informó el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Según la nota de prensa institucional, las instalaciones mantienen la producción de agua potable gracias a la aplicación de un plan de contingencia y acciones preventivas ejecutadas por la Unidad Ejecutora 002 Tumbes.

Las precipitaciones han incrementado el arrastre de lodo, palizada y sedimentos en el río, condiciones que representan un riesgo para los sistemas de captación y tratamiento del agua.

Instalan electrobomba para proteger la planta El Milagro

Como parte de las medidas de prevención, OTASS instaló una electrobomba sumergible en la captación principal de la planta El Milagro.

Este equipo permite evacuar el agua que ingresa y se acumula cuando aumenta el nivel del río, con el objetivo de prevenir inundaciones en las instalaciones.

La intervención también busca proteger las electrobombas principales encargadas de impulsar el agua hacia la planta de tratamiento.

Además, los operadores realizan labores de limpieza y revisión de las canastillas de succión, junto con la supervisión permanente de los equipos de bombeo.

OTASS monitorea durante las 24 horas la calidad del agua

El plan de contingencia comprende la limpieza preventiva de presedimentadores, decantadores y filtros utilizados en el proceso de tratamiento.

Asimismo, el personal técnico mantiene un monitoreo de la turbiedad del agua durante las 24 horas, para identificar cambios relacionados con el arrastre de sedimentos.

Los operadores permanecen en alerta para responder ante cualquier variación de las condiciones del río que pueda comprometer la captación y el tratamiento.

Ministerio de Vivienda refuerza prevención ante fenómeno El Niño

Las acciones forman parte de las medidas priorizadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante el OTASS, frente a los riesgos asociados a las lluvias y en el contexto de preparación ante el fenómeno El Niño.

El organismo indicó que el despliegue técnico busca proteger la infraestructura y contribuir a mantener la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento en Tumbes.

Si bien ambas plantas continúan produciendo agua potable, el comunicado no precisa si todas las zonas de distribución reciben el servicio sin interrupciones.