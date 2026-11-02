Las Fuerzas Armadas continúan desplegadas en la región Tumbes para ejecutar trabajos de prevención y respuesta ante las intensas lluvias. En esta ocasión, efectivos de la 9.ª Brigada Blindada del Ejército realizan labores de limpieza, descolmatación y acondicionamiento de puntos críticos en el distrito de La Cruz.

Estas intervenciones buscan mejorar el drenaje de las aguas pluviales y evitar su acumulación en las zonas vulnerables, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones ante las precipitaciones que se registran en la región.

A través de estas acciones, el personal militar mantiene su despliegue en el norte del país y participa en los trabajos destinados a mitigar los posibles efectos de las lluvias sobre la población y sus viviendas.

Militares intervienen en tres puntos críticos de Tumbes

Las labores se concentraron en las inmediaciones del parque El Beso, la avenida Arica y la intersección de las avenidas Tumbes y La Marina, sectores donde las precipitaciones habían provocado acumulación de agua.

El personal de las Fuerzas Armadas utilizó motobombas para retirar el agua de las vías urbanas y reducir el riesgo de inundaciones en coordinación con otras instituciones del Estado.

El despliegue militar había comenzado la noche del domingo y fue confirmado por el Ministerio de Defensa, mientras el ministro Belaunde supervisaba las acciones de respuesta en la región.

Lluvias activaron quebradas en San Jacinto y afectaron vías rurales

Pese al control de los aniegos en los sectores intervenidos, las precipitaciones también provocaron emergencias en otras localidades de Tumbes.

Según el reporte del Ministerio de Defensa, en el distrito de San Jacinto se activaron las quebradas Higuerón y La Capitana, mientras que en el centro poblado de Puerto Pizarro se registraron aniegos.

Asimismo, el agua discurrió por sectores de Hilario Carrasco, en Corrales, y Mariscal Castilla, hasta alcanzar las compuertas de desfogue hacia el río Tumbes.

En las vías rurales también se reportó la activación de las quebradas Vaquería, La Jardina y Corrales, lo que afectó la transitabilidad de la carretera en los sectores comprometidos.

Ministerio de Defensa mantiene coordinación ante fenómeno El Niño

El sector Defensa informó que mantiene coordinaciones con otras entidades del Ejecutivo y con las municipalidades provinciales y distritales para responder a las emergencias relacionadas con las lluvias.

Belaunde fue designado para liderar las coordinaciones del Gobierno frente a las emergencias en Tumbes y Piura, regiones que permanecen bajo vigilancia por los efectos del fenómeno El Niño.

Si bien el ministro reportó que la ciudad de Tumbes se encontraba operativa tras las labores nocturnas, ello no significa que todas las zonas de la región estén libres de afectaciones. Las autoridades continúan evaluando los daños en quebradas, vías rurales y localidades vulnerables.