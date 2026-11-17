Efectivos del Ejército del Perú habilitaron un “puente terrestre” con un camión todo terreno MAN para trasladar pobladores, alimentos y mercadería en localidades afectadas por la activación de la quebrada Casitas-Bocatán, en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes.

La emergencia, ocasionada por las intensas lluvias, provocó la interrupción de las vías de acceso y dejó aisladas a varias comunidades.

La unidad militar realizó inicialmente labores de apoyo entre el sector Tacna Libre-Cañaveral y el centro poblado La Choza, facilitando el desplazamiento de personas y el transporte de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad. Posteriormente, las operaciones se extendieron al centro poblado Averías, donde los efectivos de la Novena Brigada Blindada también ayudaron a los comerciantes a trasladar sacos de yuca hacia los mercados de la ciudad.

La emergencia afecta a alrededor de 10 centros poblados del distrito de Casitas, donde viven al menos 1.500 personas. Las localidades impactadas son Tacna Libre, Bellavista, El Palmo, Cherellique, La Choza, Ciénego Sur, Ciénego Norte, Chicama, El Cardo y Averías.

Con el empleo de este vehículo todo terreno, el Ejército busca contribuir a restablecer la conectividad terrestre y garantizar el traslado de la población, así como el abastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Estas labores también permiten apoyar a las familias y comerciantes afectados por las lluvias en esta zona de Tumbes.

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