Con un mensaje de cercanía hacia los peruanos, el papa León XIV cerró su visita apostólica al país con una frase que marcó su homilía: “¡El pueblo peruano también es mi pueblo!”.

Ante miles de fieles, el sumo pontífice agradeció la hospitalidad recibida y afirmó que se llevará a los peruanos siempre consigo.

También recordó la promesa de Jesús resucitado: “Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos”.

León XIV señaló que, aunque su viaje termina, la misión de evangelizar continúa. Por ello, invitó a los asistentes a anunciar el mensaje de Dios y dar testimonio de lo que han visto y oído, para que más personas conozcan esa buena noticia.

Durante su homilía, también destacó el legado de santo Toribio de Mogrovejo y mencionó a otros santos vinculados al Perú, como Rosa de Lima, Martín de Porres y Francisco Solano. Los presentó como protagonistas de la “civilización del amor” y referentes de la fe cristiana.