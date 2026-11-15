La imagen del Señor de los Milagros realiza este domingo 15 de noviembre un recorrido especial por Lima rumbo a la Base Aérea de Las Palmas, en Santiago de Surco, con motivo de la misa que presidirá el papa León XIV el lunes 16 de noviembre.

Según informó la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas a la agencia Andina, el anda sale a las 7:00 a.m. desde la iglesia Las Nazarenas, mientras que el Nazareno Móvil inicia su desplazamiento a las 8:00 a.m. La llegada a Las Palmas está prevista alrededor de la 1:00 p.m., por la puerta 3.

¿Por qué distritos pasará el Señor de los Milagros?

El Cristo Moreno atravesará el Cercado de Lima y otros cinco distritos: Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Santiago de Surco. Será la primera vez que la venerada imagen visite Lince, San Isidro y Surquillo.

El recorrido comprende las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Bolivia, Paseo de la República, José Gálvez, Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá, Tomás Marsano y Surco, además de los jirones Manuel Segura y Soto Bermejo.

José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, señaló a Andina que los fieles podrán salir de sus viviendas para recibir el paso de la imagen durante el traslado.

¿Cómo asistir a la misa del papa León XIV?

La Santa Misa está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:00 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. El ingreso requiere una entrada digital gratuita, personal e intransferible de Ticketmaster. La plataforma oficial anunció la emisión de entradas del 5 al 8 de noviembre, sujeta a disponibilidad.