Los conductores que circulen por el sur de Lima deberán tomar precauciones ante el cierre de varias avenidas por la misa que celebrará el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

La medida, autorizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, afectará diversos tramos de Barranco, Santiago de Surco y Chorrillos.

La restricción comprenderá la Vía Expresa Sur, entre las avenidas República de Panamá y Los Próceres; Los Próceres, hasta Guardia Civil Norte; Guardia Civil Norte, hasta Guardia Civil Sur; y Guardia Civil Sur, hasta la avenida Guardia Civil. También se cerrará esta última vía hasta el óvalo La Curva de Villa.

El cierre continuará por la avenida Paseo de la República, desde el óvalo La Curva de Villa hasta la avenida Escuela Militar; esta última hasta Francisco Bolognesi; y las avenidas Francisco Bolognesi y República de Panamá, hasta conectar nuevamente con la Vía Expresa Sur.

Como rutas de desvío, de norte a sur se podrá circular por la avenida Paseo de la República, la subida de Armendáriz, el Circuito de Playas, la avenida Malecón Grau y la avenida Prolongación Huaylas.