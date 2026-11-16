El papa León XIV cumplirá este lunes sus últimas actividades en el Perú, como parte de su visita apostólica al país. La agenda comenzará a las 08:30 horas con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados ubicado en el distrito del Callao, donde saludará al personal y a las personas asistidas por la institución.

Posteriormente, a las 10:30 horas, el santo padre celebrará una santa misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito del Surco. La jornada concluirá en el Callao con una ceremonia de despedida programada para las 13:15 horas. Finalmente, el avión que trasladará al pontífice partirá rumbo a Roma a las 13:45 horas.

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:





7:57 a.m. Continúan los fieles a Las Palmas por la misa del papa León XIV

7:46 a.m. “Quiero agradecer a todos por su participación, su presencia, su acogida. Por haber acompañado a un servidor durante estos días. Que el Señor les bendiga siempre”, dijo el Santo Padre en su mensaje final antes de partir de la Nunciatura.

7:32 a.m. Misioneros a la espera de las palabras del papa León XIV en el balcón de la Nunciatura Apostólica antes de partir hacia el Callao.

Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec

7:24 a.m. En el Callao miles fieles se congregan en la estatua del papa León XIV.

7:20 a.m. Miles de fieles van llegando a la Base Aérea Las Palmas en Surco.

Fotos: César.grados@photo.gec

6:44 a.m. Cientos de fieles de la iglesia están a la espera del Santo Padre a las afueras de la Base Aérea las Palmas para la misa.

6:03 a.m. Empieza el despliegue policial en el último día del papa León XIV en el Perú.