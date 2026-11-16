Este lunes, el papa León XIV desarrollará las últimas actividades de su visita apostólica al Perú. Durante la jornada, acudirá a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, y celebrará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Juan Bytton, secretario general de la visita del papa León XIV al Perú, brindó información sobre los horarios, las vías de ingreso y las recomendaciones para quienes asistirán a la Base Aérea Las Palmas. En declaraciones a RPP, indicó que el recinto tiene una capacidad para albergar a 1 200 000 personas y aseguró que aún hay espacio disponible. “Todavía hay espacio”, afirmó.

Bytton explicó que el ingreso tendrá como prioridad a las personas que hayan conseguido sus entradas gratuitas mediante la plataforma Ticketmaster. “La prioridad es la gente, los fieles, los compatriotas con ticket digital, sea en celular o impreso”, precisó.

Los pases contemplan tres horarios de ingreso: a las 10:00 p.m. de este domingo, y a la 1:00 a.m. y 4:00 a.m. del lunes. El acceso estará distribuido entre las puertas 4 y 10.

“Si uno llega una o dos horas después, no es que no vaya a entrar, tampoco es que vaya a perder su espacio”, sostuvo.

Para quienes no consiguieron obtener su pase digital con anticipación, la organización eclesiástica, en coordinación con el Comando Unificado de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del Perú, habilitó un acceso excepcional por las puertas 11 a la 16.

En esos accesos, representantes del Arzobispado, la Policía Nacional y Ticketmaster estarán a cargo de orientar a los asistentes durante el ingreso.

El portavoz también recalcó que será obligatorio presentar un documento de identidad para ingresar a la Base Aérea Las Palmas. “Sin DNI no se va a poder entrar a la base de Las Palmas”, advirtió. En el caso de los ciudadanos extranjeros, se aceptará el carné de extranjería o el pasaporte.

Por otro lado, se habilitaron las zonas 4 y 5 como espacios preferenciales para personas con discapacidad o movilidad reducida. El ingreso a estos sectores será por la puerta 2, desde las 5:00 a.m.

Además, Bytton confirmó que los asistentes podrán llevar bancos pequeños de plástico o asientos plegables para mayor comodidad durante la celebración. “Sí se va a poder traer banquitos pequeños, replegables para que puedan hacer y ocupar el espacio adecuado y toda la gente que esté alrededor se pueda sentir cómoda”, concluyó.