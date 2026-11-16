La cantante nacional Lita Pezo cautivó a los asistentes con su interpretación del salmo responsorial durante la misa que celebró el papa León XIV en la Villa Deportiva Regional de Pucallpa, recinto conocido como ‘La Videnita’.

La cantante, oriunda de la Amazonía, integró el coro que acompañó la multitudinaria misa presidida por el Santo Padre. Durante la ceremonia, tuvo a su cargo la interpretación de uno de los salmos responsoriales ante el sumo pontífice.

Los gestos del papa León XIV dieron cuenta de que disfrutó la interpretación de Lita Pezo, pues durante su presentación se le observó sonriente y con un semblante alegre.

Luego de la destacada presentación de la artista, la ceremonia religiosa prosiguió con normalidad. Esta participación quedará, sin duda, como uno de los momentos más memorables de su trayectoria artística.