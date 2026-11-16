Durante la homilía que ofreció este domingo 15 de noviembre en la Videnita de Pucallpa, el papa León XIV manifestó su inquietud por las prácticas que atentan contra la dignidad humana, entre ellas la explotación laboral. El pontífice advirtió que estas formas de abuso también representan una amenaza para la Amazonía y su preservación.

El sumo pontífice prosiguió este domingo con sus actividades en Pucallpa, donde congregó a más de 40 000 personas que acudieron para escuchar su mensaje con fe y devoción. Durante su intervención, León XIV destacó la estrecha relación entre la vida humana y la naturaleza, e instó a proteger ambas sin distinción ni discriminación.

“Ambos están estrechamente vinculados, no existe uno del otro. La salud de nuestra vida y de la tierra que habitamos van de la mano. Por eso: todo lo que hiere la dignidad de la vida, destruye la belleza de la tierra. El ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano”, señaló.

En esa línea, el pontífice advirtió que la explotación laboral también provoca daños al medio ambiente. Para expresar su preocupación por esta problemática, León XIV dejó una contundente reflexión: “La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra”.

Asimismo, cuestionó la falta de acciones para enfrentar la explotación y contaminación que afectan a la selva. Ante esta situación, el Santo Padre hizo un llamado a las personas a asumir la responsabilidad que les ha sido confiada por la gracia divina y trabajar en la protección de la creación y del medio ambiente.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En su homilía durante la santa misa en Pucallpa, el papa León XIV condenó que todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la Tierra. Además, dijo que el ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano por lo que consideró que toda explotación laboral "es una depredación del medio ambiente". Y acotó que la violencia contra el pueblo es una violencia contra la Tierra y viceversa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 15, 2026