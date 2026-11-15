El papa León XIV reflexionó este domingo sobre los aprendizajes que obtuvo durante sus años de misión pastoral en el Perú. El pontífice señaló que esa experiencia le permitió reconocer la importancia de una Iglesia que acompañe a las personas y esté cerca de quienes más necesitan su ayuda.

Desde Pucallpa, en la región Ucayali, el sumo pontífice evocó las casi cuatro décadas que dedicó a su labor pastoral en el Perú. Señaló que esos años le enseñaron el valor de acompañar a las comunidades, escuchar sus necesidades y compartir las esperanzas de sus habitantes.

“Los años vividos como misionero y como obispo en esta amada tierra del Perú me han enseñado qué significa que la Iglesia debe caminar junto a la humanidad para servir fielmente al Señor”, sostuvo.

Durante su intervención, León XIV expresó también su preocupación por los problemas que enfrentan las comunidades y las desigualdades que repercuten tanto en la población como en el medioambiente.

“Los contrastes que hieren la humanidad y desfiguran la creación impactan dramáticamente en sus comunidades”, indicó.

El pontífice también señaló que su visita busca dar continuidad al camino iniciado por su predecesor, el papa Francisco, quien llegó a Puerto Maldonado, en Madre de Dios, en enero de 2018. En esa línea, explicó que su propósito es acercarse a los pobladores, escuchar sus testimonios y acompañarlos en sus reclamos por justicia y paz.

“Deseo confirmarles en la fe y en la esperanza, sosteniéndoles en la búsqueda de la justicia y de la paz que tanto necesitan estas tierras”, expresó.

Para concluir, el pontífice agradeció a los presentes por sus muestras de afecto, sus cantos y por compartir las inquietudes y expectativas de sus comunidades. Asimismo, recordó la exhortación apostólica Querida Amazonia y señaló que sus enseñanzas adquieren mayor relevancia frente a los desafíos que atraviesan estas poblaciones.