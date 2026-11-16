Este lunes 16 de noviembre, el papa León XIV cumplirá su última jornada en el Perú, luego de iniciar su visita apostólica el pasado miércoles. Para quienes deseen acompañarlo en su despedida, conoce el horario y el recorrido que seguirá el Santo Padre hasta llegar al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Luego de celebrar una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, el vicario de Cristo partirá rumbo al Callao para participar en la ceremonia oficial de despedida. El acto protocolar estará a cargo del premier Luis Galarreta y del canciller Carlos Espá, debido a la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori.

Según información de la Policía Nacional, el papa León XIV partirá del aeródromo de la FAP por la avenida Jorge Chávez y continuará hasta el óvalo Balta. Desde allí, tomará la avenida República de Panamá y luego la bajada Armendáriz, que lo conducirá al circuito de playas de la Costa Verde.

Posteriormente, la comitiva papal continuará su recorrido por la Costa Verde y atravesará los distritos de Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel. En este último, tomará la avenida Rafael Escardó y luego la avenida Elmer Faucett, hasta llegar al Grupo Aéreo N.° 8, desde donde el papa León XIV partirá rumbo al Vaticano.

En caso de presentarse algún contratiempo, se ha establecido una ruta alterna que evitaría el ingreso por la avenida Rafael Escardó. En su lugar, la comitiva tomaría las avenidas Javier Prado y Faustino Sánchez Carrión, cruzaría el puente de la avenida Brasil y continuaría por la avenida La Marina. Desde allí, seguiría el mismo recorrido por la avenida Elmer Faucett.

Tras llegar a la Base Aérea del Callao, el papa León XIV participará en la ceremonia de despedida, programada para la 1:15 p. m. Treinta minutos después, abordará el avión que lo trasladará a Roma, Italia, donde retomará sus labores en el Vaticano. Este será su último viaje apostólico del año.

Cabe recordar que la gira del sumo pontífice comenzó el pasado 6 de noviembre en Montevideo, Uruguay, donde permaneció durante dos días. Posteriormente, viajó a Argentina, país que visitó del 8 al 11 de noviembre. Tras concluir esa etapa, regresó al Perú, donde recorrió el Callao, Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.