El papa León XIV celebrará hoy su última misa en la Base Aérea de Las Palmas, en el distrito limeño de Santiago de Surco.

La celebración eucarística que liderará el sumo pontífice ante más de un millón de personas es el punto de cierre de su visita apostólica en el Perú, esto luego de visitar Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El papa León XIV en el Boulevard de Yarinacocha se reunió con pueblos originarios. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

DETALLES

Se tiene previsto que la misa que congregará a más de un millón de fieles, inicie a las 10:30 a.m.

Para participar del encuentro, el Arzobispado de Lima informó que los asistentes tienen que presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), su pasaporte o carnet de extranjería, para así acreditar su identidad.

La entrada puede mostrarse mediante el código QR obtenido a través de la plataforma Ticketmaster, también se puede llevar la entrada digital o impresa.

Los fieles pueden llevar botellas de plástico con agua o bebidas rehidratantes, refrigerios pequeños siempre que estén debidamente empaquetados, bloqueador solar, medicamentos de uso personal y gorros.

Debido a las horas de espera para la misa, también está permitido el ingreso de sillas o bancos plegables pequeños para los adultos mayores y mujeres embarazadas.

Fieles decansan sobre el gramado en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

DESPEDIDA

Al finalizar la misa, el pontífice tendrá una ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao a las 13:15 p.m., en la que estaría presente el vicepresidente Luis Galarreta.

Finalmente, a las 13:45 p.m. el avión trasladará al papa León XIV a Roma, Italia.

Al llegar al Aeropuerto de Fiumicino, el máximo representante de la Iglesia Católica retornará a su residencia habitual para reanudar sus labores administrativas ordinarias y los compromisos habituales de la agenda papal.

Se tiene previsto que su santidad viaje a Corea del Sur en el año 2027 para participar de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en la ciudad de Seúl del 3 al 8 de agosto.