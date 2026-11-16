El papa León XIV vivió un momento especial durante su regreso a Chiclayo, en la región Lambayeque, cuando las hermanas carmelitas descalzas le obsequiaron un pie de limón, uno de sus postres favoritos, preparado por las propias religiosas. El encuentro se realizó el viernes 13 de noviembre en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

El regalo sorprendió al sumo pontífice, quien mantuvo una estrecha relación con esta comunidad religiosa durante los años en los que ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo, entre 2015 y 2023.

La escena formó parte de las actividades de su visita apostólica al Perú, que incluyó una multitudinaria misa en Pimentel y encuentros con religiosos y fieles de Lambayeque.

Monjas carmelitas sorprendieron al papa León XIV con pie de limón

Las integrantes del monasterio anexo al Santuario de Nuestra Señora de la Paz prepararon especialmente el postre para recibir al pontífice, a quien recuerdan con cariño desde su etapa como obispo.

El pie de limón, uno de los dulces populares en el Perú, suele elaborarse con jugo de limón, leche condensada, huevos, azúcar y una base de galletas de vainilla molidas con mantequilla. La preparación fue elegida por las religiosas debido a la conocida preferencia del papa por este postre.

La hermana Teresa de Jesús, integrante de la comunidad carmelita, contó a la cadena católica EWTN Noticias que el reencuentro le produjo una gran emoción.

“Tenía muchas ganas de llorar”, expresó la religiosa al recordar el momento en el que volvió a ver al antiguo obispo de Chiclayo, ahora convertido en máxima autoridad de la Iglesia católica.

Religiosas recuerdan con cariño al antiguo obispo de Chiclayo

La hermana Teresa de Jesús explicó que las carmelitas mantienen un vínculo especial con Robert Francis Prevost, nombre del actual pontífice antes de su elección como papa León XIV.

Durante su labor episcopal, el religioso era conocido afectuosamente en Chiclayo como el “padre Roberto”, debido a su cercanía con las comunidades locales.

En declaraciones a EWTN, la hermana Teresa destacó el carácter paternal y cercano que, según recordó, siempre mostró el entonces obispo. La religiosa también contó que deseaba abrazarlo durante el encuentro, aunque decidió respetar el protocolo establecido para la visita papal.

El monasterio de Nuestra Señora de la Paz y San José alberga actualmente a una comunidad de 14 religiosas carmelitas, dedicadas a la oración y la vida contemplativa.

León XIV también recibió chocolates, aceitunas y aceite de oliva

El pie de limón no fue el único obsequio preparado por las religiosas. Durante su visita, León XIV también recibió chocolates, aceitunas, aceite de oliva y un juego de corporales, piezas de tela utilizadas durante la celebración de la misa.

Las carmelitas entregaron además una piedra destinada simbólicamente al proyecto de construcción de una capilla de su comunidad en Pimentel, localidad donde el pontífice presidió una celebración eucarística multitudinaria.

Según explicó la hermana Teresa de Jesús, las religiosas participaron conjuntamente en la preparación de los presentes para el papa, como una muestra de agradecimiento y afecto por los años que compartieron con él en la diócesis.

Papa León XIV entregó Rosa de Oro a la Virgen de la Paz

Durante su visita al santuario chiclayano, el papa León XIV también entregó la Rosa de Oro a la imagen de Nuestra Señora de la Paz, una distinción pontificia que expresa una especial veneración a la Virgen María.

La imagen mariana tiene una historia vinculada con la primera visita del papa Juan Pablo II al Perú, realizada en 1985. En aquella oportunidad, el entonces obispo de Chiclayo, monseñor Ignacio María de Orbegozo, encargó su elaboración para que fuera bendecida por el pontífice durante su paso por Trujillo.

La advocación de Nuestra Señora de la Paz adquirió un significado especial en una época marcada por la violencia terrorista en el Perú.

Santuario de Chiclayo tiene una historia vinculada con Juan Pablo II

El origen del Santuario de Nuestra Señora de la Paz y del monasterio carmelita está relacionado con una conversación sostenida en 1985 entre Juan Pablo II y monseñor Ignacio María de Orbegozo.

Según el relato del sacerdote José Jacinto, exrector del santuario, Juan Pablo II preguntó en más de una ocasión sobre la construcción de un monasterio. Aunque inicialmente estaba previsto levantar únicamente un santuario, aquellas palabras motivaron la incorporación de una comunidad religiosa contemplativa al proyecto.

La primera piedra del recinto fue colocada el 4 de febrero de 1986. Posteriormente, las religiosas carmelitas ingresaron al monasterio el 26 de mayo de 1991, cuando la imagen de Nuestra Señora de la Paz fue trasladada al nuevo templo.

Durante sus años como obispo, Robert Prevost visitaba frecuentemente este santuario para orar. Su regreso como papa León XIV, acompañado del gesto de la Rosa de Oro y del reencuentro con las religiosas, renovó su vínculo con este espacio religioso de Lambayeque.