Un objeto lanzado desde el público impactó en el rostro del papa León XIV mientras recorría la Base Aérea Las Palmas, en Lima, a bordo del papamóvil.

El incidente con el objeto también ocurrió durante su recorrido por la Base Aérea Las Palmas, cuando el pontífice saludaba y bendecía a los fieles antes de la misa multitudinaria. Aunque inicialmente no se confirmó de qué se trataba, aparentemente habría sido una pulsera lanzada hacia el papamóvil.

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Papa León XIV se despide del Callao con un triple “¡Chim Pum, Callao!”

La tradicional arenga chalaca se escuchó tres veces durante la despedida del papa León XIV en el Callao. El sumo pontífice sorprendió a los asistentes al pronunciar el conocido “¡Chim Pum, Callao!”, lo que generó algarabía entre los presentes.

El gesto se produjo durante su visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde también recibió las llaves de la ciudad y una camiseta del club Sport Boys.

“Es una alegría muy grande encontrarme de nuevo en el Callao con ustedes”, expresó el pontífice, quien fue administrador apostólico de la Diócesis del primer puerto.