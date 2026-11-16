La cumbia norteña se hizo presente en la despedida del papa León XIV de la Base Aérea Las Palmas.

El Grupo 5 fue el encargado de cerrar el ambiente festivo que acompañó la misa multitudinaria celebrada en Lima.

La agrupación inició su presentación con “Alma Misionera” en versión tropical, una interpretación que acompañó el ambiente de júbilo vivido durante el encuentro con el sumo pontífice.

Christian Yaipén, voz principal de la orquesta, continuó con otros temas de contenido religioso, pero con el estilo de cumbia que caracteriza al grupo.

La presentación musical se desarrolló ante el millón de personas que asistieron a la misa en la Base Aérea Las Palmas, donde la música se sumó a las actividades de la jornada.