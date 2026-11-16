El actor británico Robert Pattinson fue elegido para interpretar al nuevo James Bond, en reemplazo de Daniel Craig, según anunció este lunes 16 de noviembre Amazon MGM Studios. La decisión pone fin a años de especulaciones sobre quién asumiría el papel del famoso espía británico.

Pattinson, de 40 años, conocido por sus actuaciones en Crepúsculo y The Batman, protagonizará la próxima entrega de la saga, bajo la dirección del cineasta canadiense Denis Villeneuve. El guion estará a cargo de Steven Knight.

El intérprete calificó su elección como el mayor honor de su vida y expresó su agradecimiento a los responsables de la producción por confiarle el personaje. La nueva cinta todavía no tiene fecha de estreno confirmada.

De “Crepúsculo” y Batman a James Bond

Nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres, Pattinson comenzó su trayectoria cinematográfica con una participación en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory.

Sin embargo, alcanzó fama internacional en 2008 al protagonizar la saga Crepúsculo, junto a Kristen Stewart. Posteriormente, orientó parte de su carrera hacia películas de autor como Cosmópolis, de David Cronenberg, y La ciudad perdida de Z, de James Gray.

En los últimos años regresó a las grandes producciones con Tenet (2020), de Christopher Nolan, y The Batman (2022), dirigida por Matt Reeves.

Una nueva etapa para la saga de James Bond

Pattinson será el séptimo actor en interpretar al agente 007 en la saga cinematográfica oficial. Su antecesor, Daniel Craig, se despidió del personaje con Sin tiempo para morir (2021), después de protagonizar cinco películas.

La próxima entrega será la primera desarrollada bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, después de los cambios anunciados en la franquicia durante 2025. Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción.