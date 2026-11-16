El actor francés Gérard Depardieu, de 77 años, pidió perdón este lunes 16 de noviembre por las agresiones sexuales cometidas contra dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts en 2021. El intérprete también renunció a su apelación, por lo que quedó firme la condena de 18 meses de prisión suspendida que recibió en mayo de 2025.

En un comunicado titulado Escucho, difundido cuando debía comenzar su juicio de apelación en París, el protagonista de más de 200 producciones cinematográficas y televisivas reconoció el fallo judicial y manifestó que asumía la responsabilidad por sus actos.

Gérard Depardieu reconoce el daño causado a las víctimas

El intérprete de Cyrano de Bergerac y El último metro admitió que durante años justificó algunas de sus actitudes en los rodajes como expresiones de provocación y humor, sin considerar sus consecuencias sobre otras personas.

En su declaración, reconoció que sus palabras y determinados gestos tuvieron efectos especialmente graves debido a la posición de poder que ocupaba dentro de la industria cinematográfica.

Depardieu también sostuvo que nunca tuvo la intención de perjudicar a las mujeres con las que trabajó, aunque ahora comprende que la ausencia de esa intención no elimina el daño causado. En el mismo comunicado afirmó que pertenecía a un mundo que había desaparecido.

Condena de 18 meses por agresiones sexuales durante un rodaje

En mayo de 2025, un tribunal de París declaró culpable a Gérard Depardieu de agredir sexualmente a dos integrantes del equipo de producción de Les Volets verts, película dirigida por el cineasta francés Jean Becker y estrenada en 2022.

Las agraviadas fueron identificadas como Amélie, una decoradora, y Sarah, nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de una asistente de dirección.

Además de imponerle 18 meses de prisión con suspensión de pena, la justicia francesa ordenó el pago de indemnizaciones a las víctimas. La decisión de abandonar el recurso de apelación deja firme la sentencia contra el actor.

Víctimas expresan alivio y cuestionan las disculpas tardías

Tras la audiencia celebrada en París, Amélie manifestó a la agencia AFP su satisfacción por el resultado judicial, aunque consideró que las disculpas del actor debieron producirse antes y lamentó que no asistiera personalmente al tribunal.

Sarah también expresó sentimientos encontrados. Según explicó, ambas se habían preparado para afrontar un nuevo juicio, por lo que la cancelación del proceso le generó frustración, pero también alivio ante la confirmación de la condena.

La asistente de dirección consideró que la resolución representa una victoria después del proceso judicial iniciado por las agresiones ocurridas durante el rodaje.

Defensa de Depardieu fue cuestionada durante el juicio

El proceso celebrado en primera instancia estuvo marcado por los cuestionamientos a la actuación de los abogados del intérprete. El tribunal impuso una sanción por victimización secundaria debido al trato dispensado a las denunciantes durante las audiencias.

Posteriormente, Depardieu modificó su equipo legal y retiró otras acciones judiciales, entre ellas las emprendidas contra France Télévisions por la emisión de un reportaje de 2023 que mostraba comentarios sexistas y degradantes del actor durante un viaje a Corea del Norte.

El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con las denuncias de violencia sexual en el cine francés, en el contexto del movimiento internacional #MeToo.

Gérard Depardieu afronta otro proceso por presunta violación

Pese a que su condena por las agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de Les Volets verts quedó firme, el actor mantiene otro frente judicial en Francia.

La Corte de Apelaciones de París tiene previsto pronunciarse el 26 de noviembre de 2026 sobre el recurso presentado por Depardieu contra su envío a juicio por acusaciones de violación y agresiones sexuales formuladas por la actriz francesa Charlotte Arnould.

El intérprete ha negado estas acusaciones. La decisión judicial determinará si se mantiene su procesamiento ante un tribunal criminal, en un expediente independiente del caso por el que ya fue condenado.