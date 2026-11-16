Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en la turística isla de Phuket, Tailandia, provocó la muerte de 11 personas y dejó al menos 16 heridas, según el balance inicial de la Policía local.

El fuego comenzó alrededor de las 3:30 a. m. en un edificio comercial de la localidad de Patong, donde funcionaban un restaurante, un negocio de alquiler de motocicletas y alojamientos. Las llamas se propagaron rápidamente a inmuebles cercanos.

Policía investiga las causas del incendio

Los bomberos desplegaron un operativo de emergencia para controlar el incendio y rescatar a las personas atrapadas. Entre las víctimas mortales se encuentran ciudadanos tailandeses y de Myanmar.

Los heridos fueron trasladados a establecimientos médicos por inhalación de humo y lesiones ocasionadas por cristales rotos.

Las autoridades investigan las causas del siniestro. Las primeras pesquisas apuntan a una posible falla eléctrica cerca del edificio, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada.

El incendio vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad de los establecimientos comerciales y alojamientos de Tailandia, país que ha registrado otras tragedias similares en los últimos años.