La cumbia amazónica se une a la celebración por la visita del papa León XIV al Perú. La emblemática agrupación Juaneco y su Combo presentó “Bienvenida al Papa León XIV”, una canción dedicada al pontífice con motivo de su llegada a Pucallpa, capital de la región Ucayali.

La composición recoge el sentimiento de los habitantes de la Amazonía, quienes recibieron ayer al santo padre con muestras de fe, alegría y esperanza. A través de sus versos, el grupo musical destaca la unión de los pueblos y promueve valores como el amor, la fraternidad y la paz.

“Pucallpa querida, tierra bendecida, los pueblos se juntan, dan la bienvenida”, expresa una de las estrofas del tema, que también incluye una plegaria por el bienestar de la población y la convivencia armoniosa.

EMOCIÓN

Juan Pezo, director musical de la agrupación, manifestó la emoción de sus integrantes ante la visita papal y explicó que la canción busca transmitir un mensaje de reconciliación.

“Esta música ha sido creada más que nada para dar la bienvenida al papa que está recorriendo todo Sudamérica. El mensaje es volver a la reconciliación de los pueblos, que seamos hermanos y transmitamos un mensaje de amor como lo hace el santo padre”, señaló a TV Perú.

Fiel a su identidad sonora, Juaneco y su Combo conecta la tradición musical de la selva con un acontecimiento significativo para la población ucayalina. La propuesta reafirma el papel de la música como expresión cultural y vehículo de mensajes colectivos.

El videoclip de “Bienvenida al Papa León XIV”, producido por Interactiva Music, ya se encuentra disponible en YouTube.