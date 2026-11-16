El papa León XIV ofreció un último mensaje desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, lugar donde permaneció alojado durante su estadía en Lima.
Desde allí, dirigió unas palabras a los fieles antes de continuar con las actividades de su visita.
“Que estén siempre llenas de fe y esperanza”, expresó el pontífice, quien también pidió a la Madre de Dios ayudar a los presentes a ser “este signo hermoso de la presencia de Dios, la cercanía de Dios, especialmente a los más pequeños”.
Finalmente, León XIV impartió su bendición a los asistentes: “El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén”.
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