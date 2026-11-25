Martha de la Oliva Bonilla recibió la tarde de este martes 24 de noviembre la credencial que la acredita como alcaldesa provincial de Ferreñafe, en la ceremonia de entrega de credenciales a las autoridades electas de Lambayeque. El documento fue entregado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo.

Entrega de credencial

Polanski Carmona, alcalde actual de Ferreñafe, no acudió a recibir su credencial de regidor. Carmona buscaba continuar en el cargo mediante la llamada reelección encubierta: fue proclamado primer regidor de la lista, pese a la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes.

El artículo 194 de la Constitución impide que un alcalde sea reelegido de forma inmediata. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostiene que quien ejerció la alcaldía en el periodo anterior tampoco puede acceder al cargo por sucesión ni reemplazo, aunque su agrupación haya ganado la elección. Según ese criterio, cuando se aplica el impedimento asume el siguiente regidor hábil de la lista.

De la Oliva ocupa el segundo lugar en la lista de nueve regidores proclamados por el JEE de Chiclayo, por lo que le correspondía asumir la alcaldía. La abogada fue regidora en el periodo 2023-2026 y postuló nuevamente este año por Somos Perú. Según informó Correo, ya había ejercido como alcaldesa en reemplazo de Carmona, cuando este enfrentaba una investigación fiscal.

En Pimentel ocurrió algo similar. Santos Rivas Sosa recibió su credencial como alcaldesa distrital, mientras que el alcalde en funciones, Enrique Navarro, tampoco se presentó. En ambos casos, el JNE incluyó las actas de proclamación en su revisión por intentos de reelección encubierta.

Las nuevas autoridades asumirán funciones el 1 de enero de 2027.