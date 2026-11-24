Un grupo de agricultores del subsector hidráulico Pampagrande busca expresar su descontento con el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), debido a que las obras en un importante canal de distribución de agua para regadío los habría perjudicado seriamente.

Ellos contemplaron realizar el último lunes un plantón en las oficinas del PEOT así como en la Junta de Usuarios del Valle Chancay-Lambayeque.

Hechos

A través de pronunciamientos que hicieron llegar a la prensa, señalaron que desde hace semanas registran pérdidas en sus cultivos de caña de azúcar, espárrago, maracuyá, maíz debido a la falta de riego.

De acuerdo a su versión, el problema surgió porque el Consorcio América, responsable de la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la eficiencia del sistema hidráulico de conducción y distribución de Pampagrande, distrito de Chongoyape”, no cumplió con implementar de manera eficiente un canal alterno o variante que les hubiera garantizado llevar el agua necesariara para sacar adelante la siembra en un escenario marcado por las altas temperaturas y lluvias en la parte altoandina.

Los productores esperaban la colocación de un canal revestido con la capacidad de conducir 2.5 metros cúbicos de agua por segundo, pero el mencionado contratista solo construyó una estructura con la capacidad de trasladar 1.5 metros cúbicos por segundo.

Como el revestimiento con geomembrana se hizo por tramos, hay partes del conducto que se han resquebrajado, lo cual ocasionó la pérdida del recurso, el estrés hídrico en los campos y la pérdida de rendimiento. Además, toda esta situación sería de conocimiento de la empresa supervisora Consorcio WG Ingenieros, que también fue contratada por el PEOT.

El descontento con la Junta de Usuarios, que actualmente es conducida por una Comisión Transitoria, radica en que esta organización no habría actuado oportunamente mediante una fiscalización y visita en campo, para defender los derechos de los usuarios del sector Pampagrande, quienes también provienen de Chongoyape y Pucalá.

Observado

Días antes de conocerse el malestar entre los agricultores, el PEOT informó que los trabajos registran un 45% de avance. Esta intervención contempla el mejoramiento de 20 kilómetros de infraestructura hidráulica para beneficiar a 5 mil agricultores que conducen cerca de 15 mil hectáreas de cultivo.

El 29 de octubre de 2026, la Contraloría informó al PEOT que la supervisión dio conformidad a la valorización del contratista, pese a que una de las partidas no acreditaba el cumplimiento de las especificaciones del expediente técnico, y que se había verificado la ausencia en obra del personal clave de la supervisión lo que podría afectar el control y la calidad de los trabajos. En junio de este año, un informe de control recomendó aplicar penalidad por fallas en supervisión.

Dato

El tesorero de la Junta de Usuarios, Carlos Guevara, salió a pedir calma y aseguró que no hay riesgo grave para la producción de caña.

Una reposición en la zona afectada

La Junta de Usuarios informó que, hoy desde temprano, se hará la reposición del agua para regadío a través del canal alterno. Esta respuesta busca calmar los ánimos entre quienes solo exigen el mismo trato que se brinda a las grandes empresas agroindustriales de la región, las que siempre disponen de agua para su producción a gran escala.