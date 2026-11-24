El departamento de Lambayeque se encuentra entre las regiones comprendidas en el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advierte sobre el incremento de las temperaturas nocturnas en la costa y sierra del país desde este miércoles 25 hasta el sábado 28 de noviembre.

Clima

Según el pronóstico, este fenómeno estará acompañado de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora durante las tardes. También se prevén precipitaciones, principalmente en el norte del país.

Para este miércoles 25 de noviembre, el Senamhi estableció tres niveles de peligro: amarillo, naranja y rojo, ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. El aviso tendrá vigencia desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

Ante estas condiciones, la institución recomendó a la población extremar las precauciones, mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico y seguir las indicaciones de las autoridades.