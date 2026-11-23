El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) compartió una imagen en su cuenta de X, dónde mostraron en un mapa de la capital cuáles fueron las sensaciones térmicas registradas, debido a los efectos del Fenómeno El Niño (FEN).
En la imagen se puede ver que los distritos que alcanzaron una mayor sensación térmica fueron Carabayllo y La Molina con 34 °C de sensación térmica. Mientras que Lurigancho y Villa María del Triunfo registraron 27 °C y 29 °C respectivamente. Por otro lado, los distritos de Jesús María (33°C), San Borja (32°C), Santa Anita (30°C), Santiago de Surco(30°C) y San Juan de Lurigancho(32°C) tuvieron un incremento en la temperatura, aunque menor al incremento de Carabayllo y La Molina.
En declaraciones para Canal N, el meteorólogo Erickson Rojas, del Senamhi, mencionó que harán un aviso donde se prevé que las temperaturas en la capital alcancen los 31°C o 32°C con mayor frecuencia, especialmente en Lima Norte y Lima Este.
Además, Rojas comentó que se emitirá un aviso nivel rojo en el Norte del país por las lluvias. El meteorólogo mencionó que Tambogrande-El Partidor, en el departamento de Piura, almacena un total de 134 milímetros de lluvia, una cifra que excede cifras históricas.
Se prevé que las lluvias en Sullana, Morropón y la propia provincia de Piura hasta el 26 de noviembre.