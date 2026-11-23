El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) compartió una imagen en su cuenta de X, dónde mostraron en un mapa de la capital cuáles fueron las sensaciones térmicas registradas, debido a los efectos del Fenómeno El Niño (FEN).

En la imagen se puede ver que los distritos que alcanzaron una mayor sensación térmica fueron Carabayllo y La Molina con 34 °C de sensación térmica. Mientras que Lurigancho y Villa María del Triunfo registraron 27 °C y 29 °C respectivamente. Por otro lado, los distritos de Jesús María (33°C), San Borja (32°C), Santa Anita (30°C), Santiago de Surco(30°C) y San Juan de Lurigancho(32°C) tuvieron un incremento en la temperatura, aunque menor al incremento de Carabayllo y La Molina.

#Ahora #Minam #Senamhi | En Lima, se vienen registrando temperaturas elevadas durante la primavera. 🌡 Las estaciones meteorológicas de Carabayllo y La Molina reportan una sensación térmica de hasta 34 °C. https://t.co/qFcABJhGQb — Senamhi (@Senamhiperu) November 23, 2026

En declaraciones para Canal N, el meteorólogo Erickson Rojas, del Senamhi, mencionó que harán un aviso donde se prevé que las temperaturas en la capital alcancen los 31°C o 32°C con mayor frecuencia, especialmente en Lima Norte y Lima Este.

Además, Rojas comentó que se emitirá un aviso nivel rojo en el Norte del país por las lluvias. El meteorólogo mencionó que Tambogrande-El Partidor, en el departamento de Piura, almacena un total de 134 milímetros de lluvia, una cifra que excede cifras históricas.

Se prevé que las lluvias en Sullana, Morropón y la propia provincia de Piura hasta el 26 de noviembre.