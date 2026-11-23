La 47.ª Feria del Libro Ricardo Palma rendirá homenaje al escritor y diplomático Harry Belevan y al arqueólogo e historiador Federico Kauffmann Doig, en reconocimiento a sus trayectorias y aportes a la cultura peruana. Las ceremonias se realizarán el 6 y 8 de diciembre de 2026, respectivamente, en los auditorios instalados en el Parque Kennedy de Miraflores.

Organizado por la Cámara Peruana del Libro (CPL), el encuentro literario se desarrollará del 27 de noviembre al 9 de diciembre, con ingreso gratuito y una programación de más de 200 actividades culturales, entre presentaciones de libros, conversatorios y encuentros con autores nacionales e internacionales.

Harry Belevan recibirá homenaje en la Feria del Libro Ricardo Palma

El escritor, catedrático y diplomático peruano Harry Belevan, nacido en Lima en 1945, será homenajeado el domingo 6 de diciembre, a las 4:00 p.m., en el Auditorio Pilar Dughi.

La ceremonia contará con la participación de los escritores Willy del Pozo y José Güich, así como del propio Belevan, quien actualmente preside la Academia Peruana de la Lengua.

El homenajeado es académico correspondiente de la Real Academia Española y de las academias norteamericana y boliviana de la lengua. Además, recibió el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Le Havre, en Francia.

Harry Belevan desarrolló una extensa trayectoria diplomática y literaria

A lo largo de más de cuatro décadas de servicio exterior, Belevan representó al Perú como embajador en Francia, Austria, Bolivia, Portugal, Eslovenia, Mónaco y Eslovaquia.

También ejerció funciones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y participó en negociaciones internacionales vinculadas con el conflicto centroamericano de la década de 1980.

En el ámbito académico, fue rector de la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar y profesor visitante de la George Washington University y la Universidad de Viena.

Por su trayectoria recibió distinciones como la Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú y la Orden al Mérito.

Federico Kauffmann Doig será reconocido por sus aportes a la arqueología peruana

El martes 8 de diciembre, también a las 4:00 p.m., se realizará el homenaje al arqueólogo, antropólogo e historiador Federico Kauffmann Doig, nacido en Chiclayo en 1928.

La ceremonia tendrá lugar en el Auditorio Antonio Cisneros y contará con la participación de Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro, y del propio investigador.

Kauffmann Doig ha dedicado más de siete décadas al estudio y difusión de las civilizaciones del Perú antiguo, especialmente las culturas Chavín y Chachapoyas.

Federico Kauffmann Doig fue reconocido por el Ministerio de Cultura

Formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Kauffmann Doig obtuvo su grado universitario en 1954 y posteriormente los doctorados en Arqueología, en 1955, e Historia, en 1962.

Durante su trayectoria ejerció la docencia universitaria y dirigió instituciones culturales como el Museo de Arte y el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.

En 2026, el Ministerio de Cultura lo distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura, en reconocimiento a sus investigaciones y contribuciones a la preservación y difusión del patrimonio cultural peruano.

Su producción académica comprende publicaciones especializadas y obras de divulgación sobre las sociedades prehispánicas.

Feria del Libro Ricardo Palma ofrecerá más de 200 actividades gratuitas

Además de los homenajes, la 47.ª Feria del Libro Ricardo Palma contará con tres auditorios destinados a presentaciones editoriales, conversaciones con escritores y actividades culturales para diferentes públicos.

Bajo el lema “El mejor regalo lo encuentras en la Feria del Libro Ricardo Palma”, la edición de este año también incorporará propuestas relacionadas con las celebraciones navideñas.

Los visitantes encontrarán un módulo especial con sobres de papel conmemorativos para envolver libros y entregarlos como regalos. Asimismo, se desarrollarán espectáculos familiares y veladas de cuentos de Navidad.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Libro Ricardo Palma 2026?

La feria abrirá sus puertas el viernes 27 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 9 de diciembre, en el Parque John F. Kennedy, ubicado en el distrito de Miraflores, Lima.

El horario de atención será de lunes a domingo, desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que las actividades culturales comenzarán diariamente a partir de las 2:00 p.m.

El ingreso será gratuito para todo el público. La programación completa, la relación de expositores y los horarios de firmas de libros podrán consultarse en el portal oficial de la Cámara Peruana del Libro.