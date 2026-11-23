El Británico Cultural presenta en Lima la exposición gratuita “Una mirada británica: Kate Hepburn, 60 años de arte y diseño”, una retrospectiva dedicada a la trayectoria de la artista gráfica británica Kate Hepburn (1947-2024), quien colaboró con referentes internacionales de la música y la cultura como Pink Floyd, U2 y Monty Python.

La muestra póstuma se exhibe en la Galería John Harriman del Británico de Miraflores hasta el 20 de diciembre de 2026, con ingreso libre. La propuesta reúne trabajos realizados a lo largo de seis décadas y permite conocer la relación que Hepburn estableció entre el diseño gráfico y las artes visuales.

Exposición de Kate Hepburn en Lima reúne obras vinculadas a Pink Floyd y U2

La exhibición presenta piezas creadas entre 1970 y 2022, entre ellas acuarelas, serigrafías, portadas de revistas, diseños de álbumes musicales, libros y proyectos de identidad gráfica.

Entre los trabajos destacados figura una serie de serigrafías de composiciones geométricas, así como la propuesta gráfica desarrollada para una gira de la banda británica Pink Floyd en Japón.

El recorrido está organizado en tres ejes: los proyectos artísticos personales de Hepburn, los trabajos realizados por encargo para representantes de la cultura británica y una línea de tiempo sobre su formación y trayectoria profesional.

¿Quién fue Kate Hepburn, la artista británica homenajeada en Miraflores?

Nacida en Londres en 1947, Kate Hepburn fue una artista visual y diseñadora gráfica que desarrolló una trayectoria vinculada con la música, la cultura editorial y el activismo.

Estudió en la Central School of Art y en el Royal College of Art, instituciones británicas donde fortaleció su formación artística. Su trabajo se caracterizó por la experimentación tipográfica, el uso del color y la combinación de diferentes lenguajes visuales.

Además de sus colaboraciones con Pink Floyd, U2 y Monty Python, trabajó en proyectos relacionados con Jean-Michel Jarre, Jim Henson’s Creature Shop, BAFTA y Greenpeace.

Su producción también refleja las transformaciones culturales de las décadas de 1960 y 1970, especialmente la influencia del arte pop, la estética punk, el humor contracultural y los movimientos sociales.

Kate Hepburn y su aporte al diseño feminista británico

Uno de los aspectos de su trayectoria fue su participación en el diseño gráfico vinculado al movimiento feminista del Reino Unido.

En 1972, Hepburn codiseñó la cabecera original y el logotipo de Spare Rib, una revista relacionada con el movimiento de liberación de las mujeres británicas.

Esta experiencia formó parte de una producción que conectó el diseño editorial con las transformaciones sociales y culturales de su época.

El curador de la exposición, Carlos Caamaño, destacó la capacidad de la artista para integrar diferentes disciplinas creativas.

“Kate Hepburn entendía el arte y el diseño como un solo lenguaje. Pasaba de un campo al otro con fluidez, dominio técnico y una especial atención al detalle”, señaló Caamaño.

El especialista también resaltó la relación entre la tipografía, el activismo y la música en la trayectoria de la diseñadora, así como su aporte a la cultura visual contemporánea.

Hija de Kate Hepburn participó en la investigación y archivo de la muestra

La investigación y organización del archivo estuvieron a cargo de Usha Junge Hepburn, hija de la artista, quien reside en el Perú.

Su participación permitió recuperar, organizar y verificar información sobre las obras, proyectos y momentos representativos de la trayectoria profesional de su madre.

Además, facilitó el acceso al material artístico y documental que integra la retrospectiva presentada por el Británico Cultural.

¿Dónde y hasta cuándo visitar la exposición de Kate Hepburn?

La exposición “Una mirada británica: Kate Hepburn, 60 años de arte y diseño” se desarrolla en la Galería John Harriman, ubicada en el jirón Bellavista 531, en el distrito de Miraflores, Lima.

El público podrá visitar la muestra hasta el domingo 20 de diciembre de 2026, de martes a domingo, entre la 1:00 p. m. y las 9:00 p. m.

El ingreso es gratuito y la exposición está dirigida al público general interesado en las artes visuales, el diseño gráfico y la historia de la cultura británica.