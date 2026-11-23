Marcelina Quispe Quispe, de 38 años, falleció la noche del último domingo al ser atropellada por una motocicleta en la autopista Arequipa - La Joya, en el distrito de Cerro Colorado.

La madre de familia pretendía cruzar la avenida, a la altura del sector 10 de la asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero, cuando fue atropellada por la motocicleta de placa 5132- 9V que era conducida por Silvio Sivincha Cueva, de 20 años, en compañía de su pareja.

Según el testimonio del conductor, no se percató de la presencia de la transeúnte debido a la falta de iluminación en la zona, solo pudo detenerse tras el impacto que terminó con la muerte de la madre de familia.

El motociclista fue detenido por agentes de la comisaria de Ciudad Municipal, en tanto que la Upiat realiza las diligencias para de investigar y determinar la responsabilidad del conductor.