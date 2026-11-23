El poder ejecutivo recibe hoy una donación de 14 máquinas para hacer frente al Fenómeno del Niño. Esta máquinas vienen del Fondo de Contravalor Perú - Japón, las cuáles serán utilizadas para prevención es zonas con alto riesgo de inundación, según información de Andina.

La ceremonia de entrega se realiza en la planta de la empresa Komatsu-Mitsui, en el distrito de Pucusana. En la ceremonia, también se encuentra Marco Vinelli, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Además, Tsuyoshi Yamamoto, el embajador de Japón en Perú, Tsuyoshi Yamamoto, quien era acompañado por el presidente ejecutivo y CEO de Komatsu - Mitsui, Julio Molina; Asimismo, la secretaria ejecutiva (e) del Fondo General de Contravalor Perú – Japón, Katia Prialé y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Juan Carlos Castro participaron en el desarrollo de la ceremonia.

Fotos : Hugo Pérez /@photo.gec

La maquinaria donada consta de: cuatro excavadoras hidráulicas, seis tractores de orugas y cuatro cargadores frontales. En total, 14 máquinas que tienen un valor de más de US$ 7,7 millones. Estos donativos irán al departamento de Lambayeque, a las cuencas de los ríos Motupe y La Leche.

Con estos nuevos equipos la Autoridad Nacional del Agua (ANA) fortalecerá sus capacidades para liberar sedimentos, descolmatación de cauces y labores de limpieza, entre otras actividades.