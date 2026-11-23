Una familia quedó damnificada luego de que un incendio consumiera su vivienda y destruyera dos mototaxis durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre, en el distrito de La Victoria. La madre de familia sospecha que el siniestro podría estar relacionado con un presunto ataque extorsivo en la zona.

La emergencia ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., en la intersección del jirón Pisagua con la avenida Jaime Bauzate y Meza. Las llamas se propagaron por un inmueble que funcionaba como vivienda y almacén de abarrotes y productos de limpieza, según informó Exitosa Noticias.

Incendio en La Victoria dejó a familia sin pertenencias ni vehículos de trabajo

En la vivienda residía una mujer junto a sus hijos menores de edad. El fuego destruyó ropa, zapatos, camas, artículos del hogar y mercadería que se encontraba almacenada en el inmueble.

Además, dos mototaxis pertenecientes a sus hijos mayores quedaron completamente destruidas. Ambos vehículos eran utilizados para trabajar, por lo que su pérdida también afectó los ingresos familiares.

En declaraciones a Exitosa Noticias, la damnificada relató que prácticamente todas sus pertenencias fueron consumidas por el fuego y solicitó ayuda para afrontar las consecuencias de la emergencia.

Familia sospecha de presunto ataque extorsivo en La Victoria

La madre de familia manifestó sus dudas sobre el origen del incendio y señaló que anteriormente se habrían registrado emergencias similares en el sector.

Según su testimonio, en los alrededores funcionan diversos almacenes de abarrotes y productos de limpieza, algunos de los cuales serían clandestinos.

En ese contexto, la mujer no descartó que el incendio haya sido provocado por delincuentes vinculados al cobro de cupos a comerciantes. La familia teme haber resultado afectada por un posible ataque contra algún negocio cercano.

Incendio también afectó vivienda vecina y dejó 16 animales muertos

Las llamas se extendieron hasta un inmueble colindante, donde murieron 16 animales, entre gallos y gallinas, como consecuencia del incendio.

Al lugar acudieron tres unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Los efectivos realizaron labores para controlar la emergencia y evitar que el fuego alcanzara otras edificaciones.

Familia damnificada solicita ayuda tras perderlo todo

Después del siniestro, la familia permaneció en el lugar sin disponer de un espacio adecuado para pasar la noche. A la pérdida de sus pertenencias se sumó la destrucción de las mototaxis que utilizaban sus hijos mayores para generar ingresos.

La madre de familia pidió apoyo para recuperar parte de lo perdido y solicitó que se esclarezcan las causas del incendio, ante sus sospechas de que pudo haber sido intencional.

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