Cuatro instituciones públicas tramitan la compra de tarjetas electrónicas y vales de consumo navideños para su personal, con montos de entre S/ 733 y S/ 1.500 por trabajador, según informó el programa “Cuarto Poder”. Las entidades son la Red Asistencial Sabogal de EsSalud, Perupetro, Provías Descentralizado y la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Solo los procesos de Sabogal y Provías superan los S/ 6,2 millones.

El programa revisó los documentos de contratación y halló que los gastos se justifican por la mejora del clima laboral, el compromiso en la atención a los asegurados o el cumplimiento de convenios colectivos y laudos arbitrales.

En EsSalud, la Red Asistencial Sabogal fijó un presupuesto de S/ 5 901 500 para dos procesos simultáneos dirigidos al personal de los regímenes 276, 728 y CAS 1057. El primero contempla 7.188 tarjetas de S/ 800 para canjear alimentos y bebidas. El segundo, 2.593 tarjetas de S/ 50 destinadas solo a juguetes para los hijos de los trabajadores. Según las bases del régimen CAS, el fin declarado es contar con trabajadores satisfechos y comprometidos con la atención de los asegurados. La abogada en especialista en contrataciones públicas Jhoanna Rodríguez cuestionó que se otorgue un beneficio adicional por cumplir las funciones para las que el personal ya fue contratado.

Perupetro, empresa estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas, tramita dos procesos. El primero entrega una tarjeta de S/ 1.500 a cada trabajador y practicante para la despensa y la cena navideña. El segundo prevé 115 tarjetas de S/ 1.500 solo para ropa, lo que suma S/ 3 mil por trabajador. Las bases exigen que el proveedor tenga al menos 100 establecimientos afiliados a Visa o MasterCard. Los contratos se financian con recursos directamente recaudados, que, según Rodríguez, también son dinero del Estado con fines públicos específicos, por lo que no pueden usarse libremente para entregar ropa o juguetes.

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En Provías Descentralizado, la entidad informó a “Cuarto Poder” que este año gastó S/ 367 631 en 331 tarjetas para trabajadores de los regímenes 728 y CAS 1057: 64 de S/ 1.200, 259 de S/ 1.100 para alimentos, una de S/ 800 y siete de S/ 733. Precisó que responde a convenios colectivos y laudos arbitrales vigentes desde 2012. En Enapu, cada trabajador recibe una tarjeta de casi S/ 1.300.

Para “Cuarto Poder”, el analista político Juan Paredes Castro explicó que varios de estos beneficios surgen de convenios colectivos que se negocian para calmar conflictos laborales de manera rápida, pero que luego terminan siendo un compromiso fijo para el presupuesto del Estado.