El Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), escuela oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encargada de formar a los agentes de seguridad de las cárceles del país, permanece abandonado desde 2024 por falta de presupuesto. El establecimiento, ubicado junto al penal Sarita Colonia, en el Callao, no registra clases ni alumnos desde hace dos años.

De acuerdo a un informe de “Punto Final”, la última convocatoria se realizó en 2023 y permitió graduar a 450 agentes de la promoción “Forjadores del Bicentenario”, quienes t odavía no reciben sus certificados a nombre de la nación debido a trámites administrativos paralizados.

La falta de formación ocurre mientras aumenta la población penitenciaria, que pasó de 99 448 internos en 2024 a 107 126 en 2026.

Según el Sindicato de Trabajadores del INPE, el sistema requiere 32 500 agentes, pero actualmente cuenta con 10 761 trabajadores penitenciarios, de los cuales 7 118 realizan labores de seguridad y vigilancia. Esta brecha provoca que un solo agente deba custodiar entre 400 y 800 internos en distintos pabellones, según dio cuenta el dominical.

El expresidente del INPE, Wilfredo Pedraza, explicó que la preparación de un agente demanda aproximadamente un año e incluye capacitación en psicología, manejo de conflictos, uso de armas e inteligencia penitenciaria.

Por su parte, el expresidente del INPE, César Cárdenas, consideró necesario formar entre 2 000 y 3 000 agentes cada año y advirtió sobre los riesgos que representan los bajos salarios frente a los intentos de captación por organizaciones criminales.

En ese contexto, la Procuraduría Anticorrupción reportó 462 casos vinculados a presuntos delitos de corrupción cometidos por trabajadores del INPE en lo que va de 2026. Aunque el Gobierno anunció la construcción de dos megapenales, el Ministerio de Justicia y el INPE informaron que solicitarán al Ministerio de Economía una partida de S/ 18 millones para reabrir el CENECP y formar a 500 nuevos agentes durante 2027, según la investigación de Latina Noticias.

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