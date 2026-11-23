Después de Trujillo, que suma un total de 15,009 casos de dengue, Virú es la provincia liberteña más golpeada por esta enfermedad en lo que va del año. Según la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas, del Ministerio de Salud (Minsa), el municipio costero registró, hasta la Semana Epidemiológica N° 45 (8-14 de noviembre), 3,754 contagios entre confirmados y sospechosos.

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CRISIS

De esta cifra, la gran mayoría de infecciones se concentra en el distrito de Chao, que registra 2,799 (74.56%) pacientes. Luego se ubica la capital de la provincia, Virú, con 619 (16.49%) reportes, y cierra Guadalupito, con 343 (9.14%).

Respecto al número de muertes por dengue, La Libertad suma 22. De este total, una defunción se registró en Virú y el resto, en Trujillo (17), Chepén (2) y Pacasmayo (2).

Para algunas autoridades viruñeras, el incremento de casos de dengue en esta provincia obedece, también, a las interrupciones en el servicio de agua potable, situación que obliga a los pobladores a guardar agua en recipientes, muchos de ellos mal tapados.

Las contantes lluvias y el incremento de las temperaturas son otros dos factores que han permitido la proliferación de criaderos del Aedes aegyp, zancudo transmisor del dengue.

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