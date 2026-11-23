El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa continúa sin avanzar hacia su aprobación debido a que todavía no se levantaron las observaciones técnicas formuladas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Así lo informó el titular del sector, Mauricio Arnilla. El funcionario señaló que esperan la subsanación para continuar con el acompañamiento técnico.

El ministro explicó que sostuvo dos reuniones en Lima con representantes vinculados al PDM y al Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), en las que abordaron los cuestionamientos al documento. Sin embargo, indicó que, según la información que maneja, estos todavía no han sido levantados. Agregó que su sector viene brindando asistencia al IMPLA para corregir las observaciones, paso necesario para continuar con el procedimiento de aprobación.

Respecto al convenio de cooperación entre la Municipalidad Provincial de Arequipa, el IMPLA y el Ministerio de Vivienda, confirmó que ya se presentó la solicitud de ampliación, pero el documento aún no ha sido firmado. Precisó que el pedido sigue en evaluación y que su despacho mantiene la disposición de colaborar dentro de sus competencias. “Estamos a la espera de que puedan subsanar las observaciones para seguir apoyando”, manifestó.

Arnillas recordó que la actual administración municipal termina el 31 de diciembre y aclaró que las instituciones involucradas tienen autonomía para tomar sus propias decisiones. Por ello, sostuvo que su cartera no puede intervenir en las determinaciones de las autoridades locales y que su participación se limita al acompañamiento técnico correspondiente.

PROYECTO DE AGUA

En otro momento, informó que recientemente se firmó un convenio con SEDAPAR para llevar agua potable a 22 distritos de Arequipa. Añadió que existen otros proyectos para atender a las jurisdicciones que no están comprendidas en ese acuerdo. Estas iniciativas vienen siendo trabajadas para gestionar su financiamiento mediante otras fuentes.