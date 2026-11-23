La región Junín cuenta con más de 800 agrupaciones, entre orquestas, bandas y orquestinas, que mantienen vivos géneros como el huaylarsh, Santiago, muliza y tunantada. Sin embargo, detrás de esta importante actividad económica y cultural, los músicos enfrentan informalidad, falta de infraestructura y desprotección laboral. Así lo advirtieron sus representantes durante el Día del Músico y las actividades por la festividad de Santa Cecilia.

Cléver Lázaro, secretario del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Peruana de Músicos Artistas (ASOPEMUAA), denunció las condiciones precarias en las que trabajan las agrupaciones en Huancayo, principalmente por la falta de locales propios y los elevados costos de alquiler.

“Todas las orquestas, bandas e instituciones viven hacinadas en pequeñas oficinas, muchas veces extorsionadas”, señaló. Ante ello, exigió ejecutar el terreno de 63 mil metros cuadrados en Chupuro, destinado a la Universidad de la Música y un campo de eventos, además de incorporar módulos para músicos en el Parque Bicentenario.

También pidió crear la Gerencia de Cultura en las municipalidades, a fin de fortalecer la gestión y proteger el reconocimiento de Ciudad Creativa de la Música otorgado por la UNESCO.

Registro

Otra de las brechas está en la formalización. Marlon Inga, facilitador del Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes (RENTOCA) en Junín, informó que solo 1,533 trabajadores culturales figuran en el padrón. “Es un número bastante menor a la realidad del trabajador cultural”, sostuvo.

La inscripción permite obtener reconocimiento oficial y acceder a capacitaciones, asistencia técnica y estímulos económicos. No requiere título profesional y puede realizarse de manera individual o colectiva. Los interesados pueden acudir a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín.

Derechos

Por su parte, Elías Ruiz, vicepresidente nacional de ASOPEMUAA, cuestionó la falta de beneficios laborales y previsionales.

“En el Perú no se le considera al músico como un trabajador”, manifestó.

Además, rechazó el proyecto de ley que plantea crear un Colegio de Artistas y pidió su derogación. Ruiz también advirtió que, frente al avance de la IA, la tecnología no debe desplazar el componente humano de las composiciones. “No hay que deshumanizar la música”, enfatizó.