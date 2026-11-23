Los cimientos de la izquierda peruana han sido sacudidos nuevamente al darse por enterados que, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de nulidad y confirmó una condena de 15 años al exparlamentario Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. El 27 de octubre de 2025 anunciábamos desde esta tribuna que “Bermejo era el brazo político articulador de la sanguinaria organización terrorista Sendero Luminoso”. Los trabajos de inteligencia demostraron que la presencia de Bermejo en campamentos subversivos era persistente y que mantenía un estrecho vínculo con células senderistas. La izquierda ha decidido permanecer enmudecida para que con el paso del tiempo todo permanezca bajo el imperio del olvido. Y los pocos que han decidido romper el pacto del silencio, mencionan entre sus argumentos que se trata de una persecución política. ¿Acaso existe una animadversión generalizada hacia la figura de Bermejo, como para que el Poder Judicial, en una supuesta alianza macabra con el poder político, decidan por unanimidad mantenerlo privado de su libertad? Casos como estos, deterioran la imagen del Congreso de la República y sepultan la reputación de la labor parlamentaria. En el artículo del año pasado reflexionábamos sobre el “error judicial”, tesis sembrada por primera vez por el filósofo Voltaire para poner bajo el manto de la sospecha la decisión de la administración de justicia teniendo como objeto de estudio el caso “Jean Calas”. La izquierda contemporánea quería actualizar la tesis del error judicial, pero con la reciente sentencia, ha fracasado estrepitosamente.