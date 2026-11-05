Trujillo podría ver cómo su historia se desmorona por la falta de prevención. Unas 86 casonas declaradas patrimonio monumental están en riesgo de colapsar ante las intensas lluvias pronosticadas por la llegada del fenómeno El Niño a La Libertad.

Los inmuebles de las épocas colonial y republicana, que alguna vez fueron símbolo de poder y riqueza, hoy representan un peligro debido a décadas de abandono y falta de mantenimiento. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que muchas casonas del centro histórico están deterioradas y podrían desplomarse durante las precipitaciones previstas desde noviembre de 2026 hasta abril de 2027.

“Habrá grandes lluvias de noviembre hasta abril, posiblemente. Va a haber inundaciones, va a haber afectación, posiblemente la transitabilidad se vea alterada. En las casonas, tenemos problemas en los techos que son de materiales muy precarios. Muchas de estas estructuras de adobe están bastante resentidas y podrían caer”, señaló Hipólito Cruchaga Mercedes, director de Indeci en La Libertad.

Ante este panorama, Indeci coordina con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) para sensibilizar a los propietarios y promover el apuntalamiento de paredes y techos. El director de Cultura, Ismael Iglesias León, informó que enviaron cartas a los dueños de inmuebles patrimoniales de toda la región con recomendaciones para ejecutar trabajos preventivos.

“Como Ministerio de Cultura estamos protegiendo el patrimonio cultural y asesorando técnicamente a los propietarios. En esa carta detallamos todas las acciones preventivas que tienen que hacer”, aseguró a Correo.

El Centro Histórico de Trujillo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 28 de diciembre de 1972. De sus 286 bienes monumentales, unos 86 corresponden a casonas en riesgo y 38 presentan riesgo alto, según la identificación del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT).

Iglesias indicó que coordinó con la Fiscalía de Prevención del Delito para iniciar procedimientos legales contra los propietarios que se nieguen a proteger sus inmuebles. “Los propietarios son quienes tienen que intervenir para proteger el patrimonio, nosotros solo los asesoramos técnicamente”, precisó.

PUNTOS CRÍTICOS

Indeci también identificó viviendas vulnerables en Alto Salaverry, Alto Moche, Alto Trujillo, La Esperanza y El Milagro. Cientos de casas de adobe fueron construidas en terrenos inadecuados o en el recorrido de quebradas, por lo que podrían resultar seriamente afectadas.

“Hay cientos de casas que tienen material de adobe y fueron construidas en zonas no adecuadas o que están en el camino de las quebradas. Esas son las que nos preocupan mucho”, advirtió Cruchaga.

Otro sector vulnerable es Víctor Larco Herrera, que sufrió inundaciones durante El Niño de 2017 y el ciclón Yaku de 2023. Aunque las obras en las quebradas San Ildefonso y San Carlos permitirían contener los huaicos, las lluvias podrían generar empozamientos. Por ello, se prevé abrir algunos sectores del enrocado para facilitar la evacuación del agua hacia el mar.

DESBORDE

Según la Autoridad Nacional de Infraestructura, las obras en ambas quebradas tienen un avance físico del 76% y buscan proteger a más de 750 mil habitantes de siete distritos: Laredo, El Porvenir, Trujillo, Florencia de Mora, Víctor Larco, Alto Trujillo y Moche. Sin embargo, aún está pendiente completar el enrocado y la protección de al menos 12 kilómetros del río Moche, según advirtió la Contraloría.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra, alertó que la demora representa un serio peligro de desborde que podría inundar la campiña de Moche y parte de Laredo.

Cruchaga estimó que las obras en las quebradas alcanzarían entre 90% y 95% de avance en diciembre. Recordó que el Gobierno destinó S/300 millones para estos trabajos y expresó su preocupación por el río Moche.

“Lo que manifiesta Fernando es cierto, es un gran temor que tenemos todos (que se desborde el río Moche). Había preocupación cuando no había dinero, pero ahora el dinero está y es cuestión de que avancen y complementen los trabajos”, manifestó.