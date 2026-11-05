El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 30 internos considerados de alta peligrosidad del penal de Trujillo, entre ellos presuntos integrantes de las organizaciones criminales “Los Pulpos”, “La Jauría” y “Chicago Bulls”, como parte de las medidas de reordenamiento y control penitenciario dispuestas por el Gobierno.
La operación se realizó en el marco de la prórroga del estado de emergencia en los establecimientos penitenciarios y estuvo a cargo de personal especializado del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, bajo estrictas medidas de seguridad.
La intervención fue liderada por el presidente de la institución, Abraham Lescano, y contempla el traslado de internos de alta peligrosidad a penales de mayor contención.
Según el INPE, estas acciones buscan recuperar el principio de autoridad, restablecer el orden e impedir que las organizaciones criminales continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles.
Asimismo, el Comando Unificado realiza operativos inopinados y requisas en los penales comprendidos en la declaratoria de emergencia, donde se han decomisado celulares y otros objetos prohibidos para reforzar la seguridad e impedir las comunicaciones ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
TE PUEDE INTERESAR:
- Cristo Morado llegará a Surco en procesión extraordinaria por visita del papa León XIV
- Julio Velarde descarta que El Niño provoque un impacto duradero en la economía mundial
- Juntos por el Perú advierte posible interpelación a ministro de Energía y Minas
- Senamhi alerta por lluvias de extrema intensidad en ocho provincias de Piura y Tumbes
- Huánuco: Manifestantes protestan por desabastecimiento de agua y bloquean vías