El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 30 internos considerados de alta peligrosidad del penal de Trujillo, entre ellos presuntos integrantes de las organizaciones criminales “Los Pulpos”, “La Jauría” y “Chicago Bulls”, como parte de las medidas de reordenamiento y control penitenciario dispuestas por el Gobierno.

La operación se realizó en el marco de la prórroga del estado de emergencia en los establecimientos penitenciarios y estuvo a cargo de personal especializado del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, bajo estrictas medidas de seguridad.

La intervención fue liderada por el presidente de la institución, Abraham Lescano, y contempla el traslado de internos de alta peligrosidad a penales de mayor contención.

Según el INPE, estas acciones buscan recuperar el principio de autoridad, restablecer el orden e impedir que las organizaciones criminales continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles.

Asimismo, el Comando Unificado realiza operativos inopinados y requisas en los penales comprendidos en la declaratoria de emergencia, donde se han decomisado celulares y otros objetos prohibidos para reforzar la seguridad e impedir las comunicaciones ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

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