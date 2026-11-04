El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, consideró que los efectos del fenómeno El Niño sobre la economía mundial serían temporales y descartó que provoquen una caída prolongada de los mercados internacionales.

Durante su participación en la 60.ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), realizada en el distrito limeño de San Borja, señaló que, si bien se espera una reacción importante de los mercados, el impacto no sería duradero ni arrastraría a la economía mundial a una desaceleración.

En cuanto al panorama internacional, Julio Velarde indicó que los mercados mantienen la expectativa de un posible incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) para controlar la inflación.

Asimismo, destacó la fortaleza del dólar y el desempeño positivo de las bolsas.

Por otro lado, advirtió que el encarecimiento de los combustibles continúa dificultando la reducción de la inflación.

Precisó que los derivados del petróleo y el diésel registraron fuertes incrementos, aunque señaló que sus precios comenzaron a descender en los últimos días.