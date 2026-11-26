Un derrumbe registrado en el sector de La Planchada, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, mantiene restringido el tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa. La emergencia provocó que decenas de vehículos quedaran varados a ambos extremos de la vía, a la espera de que se restablezca la circulación en ambos carriles.

A esta situación se suma la neblina, que reduce la visibilidad y dificulta el desplazamiento de los conductores por esta zona. Las condiciones climáticas también complican el tránsito debido a las lloviznas que soportaron durante toda la noche los habitantes de la provincia de Camaná.

La lluvia dejó charcos de agua acumulados tanto en la carretera como en diferentes calles, lo que representa otro riesgo para los conductores y peatones.

El derrumbe también perjudica a los visitantes que se desplazan hacia el litoral arequipeño o al sur del país a regiones vecinas como Cusco, Puno.

Ante estas condiciones, se recomienda a los transportistas y conductores particulares reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y tomar precauciones antes de continuar su recorrido.