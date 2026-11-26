El nuevo libro del periodista y escritor Omar Aliaga Loje, “El ochenio de los buitres (2018 – 2026). ¿Qué pasó estos años en la política trujillana?”, será presentado mañana a las 6 p.m. en el auditorio del Colegio de Arquitectos de La Libertad, ubicado en la plaza mayor de la capital liberteña.

VER MÁS| Trujillo: Investigan la muerte de un joven dentro de comisaría

Firma

Aliaga comentó que su última publicación es un relato de no ficción que aborda los dos últimos periodos de la política trujillana y sus cambiantes protagonistas en la Alcaldía de Trujillo.

“Se trata de una amplia crónica que establece cómo, al igual que en la política nacional durante los últimos años, marcada por la inestabilidad, la judicialización de la política y las vacancias de presidentes, Trujillo ha tenido una réplica muy fiel de ese proceso de degradación institucional”, señaló.

Publicado a través de la editorial Infolectura, el libro relata los entretelones de la llegada del exalcalde distrital de La Esperanza Daniel Marcelo Jacinto al poder en la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y las cuitas políticas y judiciales que lo llevaron a su caída y salida del cargo, que luego ocupó José Ruiz Vega, con consecuentes nuevos problemas.

Aliaga también aborda el periodo siguiente a Ruiz, marcado por la llegada del polémico Arturo Fernández Bazán, entonces exalcalde de Moche, al sillón municipal y su pronta caída por líos judiciales y de otra índole, para permitir el ascenso de otro político que iba como segundo y terminó haciéndose con el poder: Mario Reyna Rodríguez.

“El escritor y periodista trujillano Omar Aliaga, testigo privilegiado de esta historia reciente y agudo observador de su ciudad, ha escudriñado con lupa el periodo comprendido entre 2018 y 2026: sus protagonistas, sus ascensos y caídas, sus pugnas soterradas y las maniobras secretas detrás del poder. El resultado es una gran crónica política que se lee con la tensión de un thriller: intensa, vertiginosa y reveladora”, reseña la editorial en su contratapa.