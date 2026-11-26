Más de 200 estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de Trujillo demostraron su talento artístico en el concierto de gala “Voces, instrumentos y sueños”, una presentación que reunió a niños y adolescentes de diferentes niveles de formación musical y emocionó al público con un repertorio de piezas clásicas y melodías peruanas.

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El espectáculo se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), como parte de las actividades por el 15° aniversario de Orquestando, iniciativa pedagógica del Ministerio de Educación, impulsada por la Gerencia Regional de Educación La Libertad y que promueve la formación musical de niños mediante talleres gratuitos fuera del horario escolar.

Desde los estudiantes que recién se inician en la música hasta aquellos con mayor experiencia, los participantes demostraron el resultado de meses de preparación, interpretando cada pieza con entusiasmo, dedicación y sensibilidad artística. Las voces y los instrumentos se unieron en una presentación que puso en evidencia el potencial de los escolares y el valor de la educación artística en su desarrollo integral.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, destacó la importancia de generar espacios que permitan a los estudiantes descubrir y desarrollar sus talentos.

Asimismo, resaltó que la formación musical contribuye no solo al aprendizaje artístico, sino también al fortalecimiento de valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo.

A través de Orquestando, los escolares acceden a experiencias de aprendizaje que fortalecen sus habilidades musicales, estimulan su creatividad y les permiten compartir sus capacidades en escenarios públicos.