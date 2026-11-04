Ocho provincias de Piura y Tumbes se encuentran bajo pronóstico de lluvias de extrema intensidad para las próximas 24 horas, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Las precipitaciones podrían generar inundaciones pluviales, especialmente en zonas vulnerables.
En Piura, las provincias comprendidas en este nivel de alerta son Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana. En Tumbes, la advertencia alcanza a Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.
El organismo meteorológico también prevé lluvias de fuerte intensidad en otras provincias de siete regiones. En Piura, el pronóstico incluye a Talara; en Cajamarca, a Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio; en Ica, a Nasca; en Lambayeque, a Ferreñafe y Lambayeque; en Moquegua, a Ilo; y en Tacna, a Jorge Basadre y Tacna.
Para la costa norte se estiman acumulados de lluvia de entre 0.1 y 60 milímetros por día, con alta probabilidad de ocurrencia. Estos eventos podrían ocasionar aniegos e inundaciones, por lo que el Senamhi pidió tomar precauciones.
Lluvias en la sierra, selva y costa
En la sierra norte se esperan precipitaciones de moderada a extrema intensidad, mientras que en las zonas centro y sur se pronostican lluvias de moderada intensidad. Los acumulados podrían alcanzar entre 5 y 35 milímetros por día.
Estas condiciones podrían presentarse junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la sierra centro y sur.
En la selva se pronostican lluvias y chubascos de ligera intensidad, sobre todo en la selva alta centro y sur, con acumulados de entre 10 y 40 milímetros por día.
Por otro lado, en la costa centro y sur se esperan lloviznas de ligera a fuerte intensidad, además de episodios de ráfagas de viento, niebla y neblina.
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