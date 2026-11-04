El senador Alfonso López-Chau, líder de Ahora Nación, irá al banquillo de los acusados, por su pasada gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), según un auto de enjuiciamiento emitido por el 29 Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte de Lima).

Tanto el congresista como su presunta cómplice, la exsecretaria general de la UNI, Sonia Anapan, apelaron la decisión. La Fiscalía pide 4 años y 6 meses de prisión para ambos, sobre quienes pesa una comparecencia simple actualmente.

Señalamientos

Según la tesis de la fiscal Norah Córdova, “en diciembre del 2021, (López-Chau) se habría concertado con Sonia Anapan Ulloa para defraudar al Estado”.

“El imputado intervino directamente por razón de su cargo, esto es de rector, en la designación de Sonia Anapan como secretaria general. (Esto) sin que previamente haya sido propuesta y nombrada por el Consejo Universitario de la institución (UNI), siendo este el único órgano facultado para decidir su nombramiento y no por el rector”, se detalla en la resolución revisada por Correo.

En ese sentido, se indica que Anapan suscribió el contrato con una remuneración mensual de S/9 000. Sin embargo, “no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa”.

La Fiscalía también destacó que Anapan “manifestó que ingresó a laborar (…) porque el rector le indicó que no confiaba en ninguna persona". La acusada también sostuvo que “visitaba al rector luego que este asumiera tal cargo, (pero) luego se retractó y dijo que no”.

Ambos acusados enfrentan 4 años y seis meses de prisión por presunta colusión simple y, alternativamente, negociación incompatible. Asimismo, podrían recibir 273 días-multa y una inhabilitación de tres años.

El penalista Andy Carrión detalló que, en este proceso, “se tiene que seguir el procedimiento ordinario como si López-Chau fuera cualquier ciudadano”.

“El juicio tiene que iniciar sin que el caso pase por el Congreso de la República porque los hechos imputados son previos a su asunción como senador”, explicó.