Al menos seis personas murieron y otras 10 resultaron heridas este martes tras una explosión en un restaurante ubicado en un barrio residencial de Hanói, capital de Vietnam, según el balance preliminar de las autoridades del país asiático.

El siniestro se registró alrededor de las 8:00 a.m. (hora local) en el barrio de Dong Da, situado a unos dos kilómetros del casco antiguo de la ciudad, informó el Periódico Electrónico del Gobierno vietnamita.

Las autoridades mantienen las labores de investigación para determinar las causas de la explosión e identificar a las víctimas.

Today, a powerful explosion, suspected to have been caused by a gas leak at a hotpot eatery, has killed at least 6 people and injured more than 10 others in Dong Da District, Hanoi, Vietnam. https://t.co/FOnOEwsYPH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

Policía investiga una posible explosión de gas en Hanói

La Policía vietnamita maneja como hipótesis preliminar una explosión de gas, aunque hasta el momento no ha confirmado el origen del siniestro.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam a través de Facebook, los agentes permanecen en el lugar recopilando evidencias y entrevistando a testigos y supervivientes.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a bomberos y militares retirando escombros, así como los daños materiales provocados por la explosión.

Heridos fueron trasladados a tres hospitales de Hanói

De acuerdo con el periódico Hai Phong, las personas heridas reciben atención de emergencia en tres hospitales de la capital vietnamita.

Personal sanitario también se desplazó hasta el lugar del siniestro para brindar primeros auxilios a los afectados.

El balance de fallecidos y heridos es preliminar, mientras continúan las diligencias de las autoridades.

Gobierno de Vietnam pide reforzar medidas de prevención

Tras la explosión, el Gobierno vietnamita solicitó al Ministerio de Seguridad Pública reforzar las políticas de prevención y extinción de incendios, así como las labores de rescate y socorro.

El Ejecutivo también pidió sancionar rigurosamente las infracciones que deriven en consecuencias graves.

Vietnam registra numerosos incendios cada año en zonas residenciales, asociados, entre otros factores, con sobrecargas del cableado eléctrico y deficiencias en los sistemas de prevención.

Esta problemática afecta principalmente a zonas densamente pobladas de grandes ciudades, como Hanói y Ho Chi Minh.