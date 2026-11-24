El médico neumólogo Ronald Soto Gutiérrez denunció que el Centro de Salud Amarilis continúa atendiendo a pacientes pese a que su infraestructura fue declarada inhabitable por la Municipalidad de Amarilis. Según señaló, las condiciones actuales representarían un riesgo tanto para los usuarios como para el personal asistencial.

El especialista cuestionó que se le haya asignado un ambiente de aproximadamente 2,30 por 2,50 metros para desarrollar sus consultas, cuando —indicó— la normativa sanitaria establece un espacio mínimo de 3 por 3 metros, además de contar con un lavadero. Afirmó que el consultorio no reúne esas características.

Cuestiona distribución de ambientes

Soto también observó las obras que se realizan en el establecimiento para implementar la Unidad Productora de Servicios de Farmacia y avanzar hacia la categoría I-4. Consideró que ese objetivo no sería viable mientras no se cumplan otros requisitos técnicos y pidió a la Red de Salud Huánuco explicar si corresponde ejecutar inversiones en un edificio declarado inhabitable y en situación de peligro inminente.

Asimismo, informó que solicitó a los directivos de la Red de Salud la restitución de los ambientes que fueron construidos para la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis. Actualmente, explicó, ese servicio funciona dentro del consultorio de Enfermería, donde coinciden las consultas, la entrega de medicamentos a pacientes con TBC, la recepción de muestras de personas con síntomas respiratorios y actividades académicas.

De acuerdo con su denuncia, en ese espacio pueden reunirse entre seis y ocho personas, situación que, a su juicio, incumple las condiciones de bioseguridad. También advirtió que los servicios higiénicos cercanos al área de Neumología son compartidos por pacientes con tuberculosis, otros usuarios y familiares.

Advierten posibles riesgos por daños estructurales

El médico agregó que, después de los últimos sismos, el inmueble presenta grietas que podrían agravarse ante nuevos movimientos telúricos. Por ello, expresó su preocupación por la continuidad de las atenciones en esas instalaciones.

Finalmente, pidió paralizar los trabajos de remodelación y gestionar el traslado urgente del centro de salud a otro local que reúna condiciones de seguridad. Advirtió que un sismo de mayor intensidad podría poner en peligro la vida de pacientes y trabajadores.